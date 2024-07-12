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Названы 12 самых богатых пилотов Формулы-1 в 2024 году

Формула 1
Новости
12 Июля 2024 22:53
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Названы 12 самых богатых пилотов Формулы-1 в 2024 году

Издание PlanetF1 назвало самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 в 2024 году. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», при своём анализе журналисты пользовались данными из различных отрытых источников. Самым богатым в «Королевских гонках» оказался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Его состояние оценивается в $ 285 млн. Вторым в списке идёт Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» с капиталом в $ 260 млн, а топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ($ 210 млн).

Предлагаем ознакомиться с полным списком самых богатых пилотов Формулы-1 в 2024 году по версии PlanetF1:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 285 млн.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 260 млн.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 210 млн.
4. Даниэль Риккардо («РБ») – $ 96 млн.
5. Серхио Перес («Ред Булл») –$ 75 млн.
6. Шарль Леклер («Феррари») – $ 50 млн.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 50 млн.
8. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 47 млн.
9. Пьер Гасли («Альпин») – $ 33 млн.
10. Ландо Норрис («Макларен») – $ 30 млн.
11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») – $ 30 млн.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 30 млн.

İdman.biz

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