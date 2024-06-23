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Определился победитель Гран-при Барселоны

Формула 1
Новости
23 Июня 2024 18:54
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Определился победитель Гран-при Барселоны

Проведено 10 этапов чемпионата мира Формулы-1.

İdman.biz сообщает, что гонщик Red Bull Макс Ферстаппен финишировал первым на Гран-при Барселоны.

Нидерландский гонщик завершил гонку, длившуюся 66 кругов, на первом месте. Он оставил позади Ландо Норриса (McLaren) и Льюиса Хэмилтона (Mercedes). Это 61-я победа Макса в карьере.

Ферстаппен поднялся на верхнюю ступеньку подиума в седьмой раз в сезоне. После этой победы Макс набрал 219 очков. За ним следуют Ландо Норрис (150 очков) и Шарль Леклер (148 очков).

Гран-при Испании. 63 круга.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис (McLaren)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Рассел («Мерседес»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс (Феррари)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:19,556

İdman.biz

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