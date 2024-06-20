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"Мы хотим сохранить баланс между старыми и новыми трассами"

Формула 1
Новости
20 Июня 2024 16:58
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"Мы хотим сохранить баланс между старыми и новыми трассами"

«Мы хотим сохранить баланс между старыми и новыми трассами. Хотя есть ещё много стран, которые хотят проводить Гран-При».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали, говоря о количестве гонок в календаре.

В преддверии начала европейских этапов, один из которых пройдет в Баку 13-15 сентября, босс «Королевских гонок» поделился своим видением их развития.

«Я не считаю, что 24 Гран-При - это много. Мы очень хорошо развиваемся. Все, кто так или иначе связан с нашим спортом, должны быть довольны сложившейся ситуацией.

Когда спорт так хорош, как сейчас, и в нем много возможных победителей, болельщики считают дни до следующей гонки. Борьба никогда не была настолько плотной.

24 гонки - хорошее число. У каждого из этапов свой характер. Гран-При Монако, конечно, не был самым захватывающим в истории, но обеспечил один из лучших телевизионных рейтингов в мире», - заявил Доменикали.

İdman.biz

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