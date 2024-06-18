За кулисами "Формулы-1". "Если машина тяжелая, то сбрасывать вес приходится гонщику"

Пилоты «Формулы-1» занимаются весогонкой не менее активно, чем спортсмены, выступающие в единоборствах.

Как передает İdman.biz, о ее особенностях рассказал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, ставший гостем испанского канала Antena 3.

Ведущий программы среди прочих вопросов поинтересовался, приходится ли Карлосу сбрасывать вес, и гонщик рассказал, как с этим обстоят дела сейчас:

«Если машина изначально получилась слишком тяжёлая, то сбрасывать вес приходится гонщику. Вместе с комбинезоном, шлемом, сиденьем и всем прочим я не должен весить больше 80 кг. А сейчас мой вес не больше 72 кг.

Если вместе со всей амуницией я буду на уровне, например, 77 кг, это значит, что порядка 3 кг можно будет в качестве балласта разместить где-то в нижней части машины для снижения центра тяжести. Или в районе переднего крыла, если я хочу сместить баланс вперёд. Или его можно сместить назад – в общем, у меня есть резерв в 3 кг, с которыми можно поступать так, как мне хочется.

Если машина будет весить на три килограмма больше, это приведёт к потере 0,1 секунды на круге. В квалификации перед Гран-При Испании это может быть одна или даже две позиции. А одна десятая на круге по ходу гонки за 60 кругов приведёт к потере 6 секунд. За эти шесть секунд я готов многим пожертвовать!..», - сказал Сайнс.

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