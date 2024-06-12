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Ферстаппен будет пилотировать в Баку в новом шлеме

Формула 1
Новости
12 Июня 2024 16:12
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Ферстаппен будет пилотировать в Баку в новом шлеме

Трёхкратный чемпион “Формулы-1” Макс Ферстаппен представил особую раскраску своего шлема, в котором он выступит на европейских этапах, включая Гран-При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, шлем представлен в новых ярких цветах. Пилот отметил, что этот шлем очень много для него значит.

«Конечно, благодаря своему цвету он выглядит очень красиво, но это также дань уважения всей поддержке фанатов, которую я получаю. В Европе есть несколько особенных гонок с большим количеством болельщиков в оранжевых цветах, которые является цветом Нидерландов», - подчеркнул Ферстаппен.

Отметим, что бакинский этап «Формулы-1» состоится 13-15 сентября.

İdman.biz

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