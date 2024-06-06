Календарь "Формулы-1" не будет расширяться

Нынешний сезон «Формулы-1» является рекордным по продолжительности - 24 Гран-При.

Как сообщает İdman.biz, Исполнительный директор «Liberty Media» Грег Маффей рассказал, что всё больше стран проявляют интерес к проведению национального этапа, но организаторы не будут увеличивать число гонок.

«В этом году у нас состоялась отличная гонка в Китае, и мы видим возможности для продвижения в юго-восточной Азии, - рассказал Маффей в подкасте Джеймса Аллена. - К нам проявляют интерес, такие страны как Таиланд, Индонезия и Южная Корея. Но можем ли мы сейчас провести все эти гонки? Нет, поскольку мы ограничены календарём в 24 Гран-При.

Нынешний Договор согласия допускает увеличение числа Гран При до 25, но я считаю, что все мы пришли к общему согласию, что мы не будем превышать цифру в 24 этапа. При этом мы стараемся найти правильный баланс между историческими трассами и новыми гонками. Все хотят провести у себя этап Формулы 1, и это хорошая новость для нас».

Отметим, что Гран-При Азербайджана состоится 13-15 сентября.

İdman.biz