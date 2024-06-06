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Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Канады

Формула 1
Новости
6 Июня 2024 00:00
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Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Канады

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем участии команды в Гран-при Канады. Этап в Монреале состоится с 7 по 9 июня.

«Всегда здорово возвращаться в Монреаль. Пейзажи здесь уникальные, атмосфера в городе великолепная, а болельщики действительно страстные. После сложного уикенда в Монако вместе с командой мы вернулись на базу, где занимались на симуляторе, проводив подготовку к Гран-при Канады. Трасса там и вправду уникальная с большим количеством возможностей для обгона. Будет важно правильно настроить машину и найти баланс между скоростью на прямой и устойчивостью при торможении», - приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

İdman.biz

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