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Более 300 тысяч человек посетят Гран-При Канады

Формула 1
Новости
5 Июня 2024 11:57
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Более 300 тысяч человек посетят Гран-При Канады

Более 300 тысяч человек посетят Гран-При Канады в классе «Формулы-1», который пройдет 7-9 июня в Монреале.

Как сообщает İdman.biz, для болельщиков автодром имени Жиля Вильнёва откроется в четверг. Канадская пресса пишет о том, что в каждый из дней уик-энда количество публики будет превышать 100 тысяч человек, хотя это не значит, что все они сразу устремятся на автодром.
Монреаль славится тем, что в течение всей гоночной недели город становится похожим на огромную фестивальную площадку, где происходит множество интересных событий. Впервые организаторы Гран-При решили последовать примеру других промоутеров и в официальную программу уик-энда включены два концерта.

Правда, по информации монреальского издания CityNews, в отличие от других гонок, здесь эти концерты не бесплатные даже для обладателей билетов на все дни уик-энда, и за их посещение придётся отдельно заплатить около ста канадских долларов. В пятницу на автодроме будет играть удостоенный премии «Грэмми» американский диджейский дуэт The Chainsmokers, а вечером в воскресенье выступит популярный рэпер Pitbull.

Но, разумеется, главные события уик-энда будут проходить на автодроме, расположенном на острове Нотр-Дам и принимающем канадский этап чемпионата мира, хотя и с небольшими перерывами, с 1978 года. Кроме Гран-При в этом году там будут также проходить гонки поддержки - соревнования Ferrari Challenge и этап североамериканского Кубка Porsche Carrera.

İdman.biz

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