Пилоту Ф-1 грозит отстранение за глупую аварию, трассу-легенду пора менять. Итоги Монако

Леклер одержал главную победу в карьере - и она даёт надежду на борьбу за титул.

Уже в третий раз подряд Гран-при Формулы-1 заканчивается хэппи-эндом. Как сообщает İdman.biz, в Майами весь паддок праздновал первую в карьере победу Ландо Норриса, в Имоле от атак британца на последних кругах отбивался Макс Ферстаппен, напомнивший, почему его называют лучшим пилотом поколения, а теперь пришёл черёд Шарля Леклера.

Постоянное невезение монегаска на домашней трассе уже много лет остаётся поводом для шуток, но Шарль всё же снял с себя проклятие — причём в наилучший из возможных моментов. Более того, нельзя исключать, что эта победа вернёт Леклера в борьбу за чемпионский титул, который, казалось, уже невозможно вырвать из рук Ферстаппена.

Эти и другие итоги Гран-при Монако - в традиционном обзоре «Чемпионата».

Главная победа Леклера

Победа в Гран-при Монако - самое главное на данный момент достижение Шарля Леклера. До этого он уже побеждал в Спа, Монце и Шпильберге, но гонка в Монте-Карло считается жемчужиной календаря. Однако дело не только в этом или том, что гонка была для гонщика «Феррари» домашней. Победа пришла в тот момент, когда все вокруг начали в Леклере сомневаться.

Контракт с Хэмилтоном, о котором «Феррари» объявила перед началом сезона, недвусмысленно демонстрирует — в Маранелло не уверены, что Леклер — наилучший выбор в борьбе за чемпионство. На фоне доминирования Ферстаппена говорить о титуле, конечно, рано, однако в отдельных Гран-при голландца удавалось побеждать всем — Сайнсу, Норрису, даже Пиастри однажды выиграл спринт, но не Леклеру.

Начало сезона-2024 на деле было для Шарля катастрофическим. Сайнс на фоне воспитанника Маранелло всегда подразумевался вторым номером, но внезапно стал лучше выступать в квалификациях, а затем, только что покинув операционный стол, выиграл Гран-при Австралии. Как всё это сказалось на психологическом состоянии Леклера?

А никак, показал он в этот уикенд. Шарль был быстрее всех в тренировках и между делом признался, что ему нравится повышенное внимание паддока, уверенно выиграл поул, дважды устоял при старте с места и в своей домашней гонке лидировал от старта до финиша. С другой стороны, говорить, что Леклер вновь на пике формы, пока всё-таки рано: успешная оборона на такой трассе, как Монако, даже при условии борьбы за первое место, — не самое впечатляющее достижение.

Не на того наехал

Главным антигероем уикенда стал Окон — француз сам «убрался» на первом круге и чуть не прихватил с собой напарника. В Q2 Эстебан испортил свою финальную попытку уже в первом повороте, из-за чего проиграл Гасли уже второй раз в трёх последних квалификациях и в гонке стартовал 11-м. Опередить Пьера полкруга не получалось, и Эстебан пошёл в отчаянную атаку в «Портье» — узком повороте перед тоннелем, где двум машинам не разъехаться.

В итоге опередить Гасли Окон смог, но выехать из поворота так, чтобы не проехать по колесу партнёра по команде, — уже нет. Болид Эстебана подбросило в воздух, после чего он жёстко рухнул на асфальт задней частью и к рестарту готов уже не был. Гасли же гонку продолжил и даже удержался в топ-10 — вопреки усилиям партнёра по команде.

Руководитель команды «Альпин» Бруно Фамен ещё до окончания гонки назвал действия Окона неприемлемыми. «Он понесёт ответственность, а нам предстоит принять трудные решения», — сказал Фамен. Гнев босса можно понять, хотя в итоге, если не считать затрат на ремонт, эта безумная атака ничего Энстоуну не стоила. Однако какими последствиями грозит Бруно? Команда действительно готова отстранить Эстебана?

В то же время последствия действительно будут. Окона, например, регулярно называли претендентом на место в «Мерседесе» в следующем сезоне, но теперь его имя среди кандидатов начнёт мелькать реже. Кроме того, если прежде на фоне постоянных проблем Гасли и его невезения именно Эстебан казался первым номером «Альпин», то теперь все его успехи перечёркнуты.

У Переса снова кризис?

Столкновение Гасли и Окона осталось в тени более крупного инцидента — тройного столкновения Серхио Переса и гонщиков «Хааса», которое и привело к продолжительным красным флагам сразу после старта. Причём судьи так в итоге никого и не наказали, сочтя произошедшее гоночным инцидентом.

Эта троица боролась за 16-е место позади одной из машин «Кик-Заубер», обе из которых стартовали позади Переса. Всё произошло, когда Чеко в «Бо Риваж» сместился немного правее и внезапно для себя обнаружил там «Хаас» Магнуссена.

Атака Кевина в этом месте выглядит странной, но где, если не на старте, обгонять в Монако? После исключения «Хааса» из протоколов квалификации гонщикам рисковать было уже нечем, и, даже если бы Магнуссен в том эпизоде отпустил газ, навряд ли он в итоге финишировал бы выше Боттаса. С другой стороны, шанса обойти «Ред Булл» чисто и без уступок со стороны Чеко не было — мексиканец не уступил, и оба сошли.

Можно также упрекнуть и самого Переса — опытный мексиканец должен был знать, что на старте нужно действовать осмотрительнее и быть готовым к тому, что рядом соперник. К тому же, не пропусти Чеко «Кик-Заубер» в первом повороте, и бороться с пилотами «Хааса» не пришлось бы.

Парад без обгонов и пит-стопов

Если не считать первого круга, обгоны на котором были обнулены красными флагами, в топ-10 за всю гонку не произошло буквально ни одного изменения позиции. А за счёт того, что во время остановки пилоты могли поменять шины, совершать пит-стопы на дистанции им тоже не пришлось. И в итоге прошедший Гран-при Монако стал хорошим претендентом на звание самой скучной гонки в истории.

В Имоле расстановка сил менялась едва ли не каждый день, а под финиш Норрис по-настоящему прессинговал Ферстаппена. В Монако же никакого напряжения не было. Леклер доминировал весь уикенд, а его преследователи как ни старались создать прессинг, ничего поделать не могли. На фоне того, насколько сложны в Монте-Карло обгоны, риски становятся выше.

Ситуация с пит-стопами стала сюрпризом — в командах не были до конца уверены, что всю дистанцию можно будет проехать на одном комплекте. Но к тому, что обгонов не будет, ещё до старта в паддоке были готовы все. А нужна ли чемпионату такая гонка, когда заранее известно, что событий на трассе практически не будет?

Возможно, трассу в Монако действительно пора трансформировать — уже есть проекты, согласно которым в конфигурации появятся настоящие прямые для зон DRS и торможения с возможностью для обгона. Даже таким гонкам, как Гран-при Монако, необходимо идти в ногу со временем — иначе от знаменитой гонки останется лишь потускневший отблеск великого прошлого.

Всё-таки быть борьбе?

Три последние гонки выиграли три разные команды - такого со времён вступления в силу технического регламента с граунд-эффектом в 2022 году ещё не случалось. Причём в каждом из трёх случаев машины «Ред Булл», до этого добившиеся беспрецедентного доминирования, не были быстрейшими. В Имоле Ферстаппен поначалу смог создать себе отрыв, но растерял его под финиш, а в Майами и Монте-Карло Макс в принципе не был в гонке быстрейшим.

Не факт, что проблемы «Ред Булл» продолжатся. Например, в Монако Ферстаппен и Перес теряли из-за того, что машине с трудом давались неровности. Вполне возможно, что на куда более гладкой трассе в Монреале расстановка сил вернётся к более привычной схеме. Тем не менее в данный момент Ферстаппена и Леклера в общем зачёте разделяет 31 очко, а это значит, что сейчас самая острая ситуация в чемпионате с начала 2022 года.

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