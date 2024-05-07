Любопытная статистика Гран-При Майами

Завершившийся в воскресенье Гран-При Майами Формулы-1 ознаменовался интересными событиями.

İdman.biz со ссылкой на f1news.ru приводит несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран-При Майами

КВАЛИФИКАЦИЯ

Выиграв квалификацию в Майами, Макс Ферстаппен завоевал 38-й поул в карьере, шестой в сезоне и седьмой подряд. Семь поулов подряд прежде было у Айртона Сенны, Алена Проста, Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. Восемь поулов подряд было только у Сенны.

Шарль Леклер квалифицировался вторым, впервые после Джидды и 35-й раз в карьере он стартовал с первого ряда.

Карлос Сайнс квалифицировался третьим. Он – единственный гонщик, который каждую гонку в Майами начинал в тройке лидеров.

Пятое место Ландо Норриса на старте – самый высокий результат McLaren в Майами.

Джордж Расселл квалифицировался седьмым, Льюис Хэмилтон – восьмым. Впервые в Mercedes вывели в Майами обе машины в финал квалификации.

Нико Хюлькенберг стартовал девятым второй Гран-При подряд, повторив лучшее достижение команды в этом сезоне.

12-е место Пьера Гасли – лучшая стартовая позиция Alpine в этом сезоне и первый раз, когда он опередил напарника в этом году.

Впервые в этом сезоне Фернандо Алонсо не смог пройти в финал квалификации.

17-е место Логана Сарджента – его лучший результат квалификации в этом сезоне.

Кевин Магнуссен третий раз подряд выбыл из борьбы в первой части квалификации.

ГОНКА

Выиграв Гран-При Майами, Ландо Норрис одержал первую победу в Формуле 1, стал 114-м победителем Гран-При и 21-м британцем в этом списке. Это первая победа McLaren после Италии’21.

Норрис сравнялся с Патриком Депайе, Жаном Алези, Микой Хаккиненом и Эдди Ирвайном по количеству финишей на подиуме до первой победы (15).

Финишировав вторым, Макс Ферстаппен в 103-й раз за карьеру поднялся на подиум, сравнявшись по этому показателю с Кими Райкконеном.

Шарль Леклер финишировал третьим, 33-й раз за карьеру и третий в этом сезоне поднявшись на подиум. В этом году Леклер не финишировал за пределами первой четверки ни в спринтах, ни в Гран-При.

Впервые в сезоне Льюис Хэмилтон закончил гонку в первой шестёрке. Теперь он финишировал шестым во всех трех Гран-При Майами.

Финишировав седьмым, Юки Цунода повторил свой лучший результат в сезоне.

Восьмое место - худший результат Джорджа Расселла в Майами с тех пор, как он выступает за Mercedes.

Десятое место Эстебана Окона принесло Alpine первое очко в этом сезоне.

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