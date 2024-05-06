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Норрис сенсационно выиграл Гран-при Майами, Ферстаппен - второй, Леклер - третий

Формула 1
Новости
6 Мая 2024 07:25
Норрис сенсационно выиграл Гран-при Майами, Ферстаппен - второй, Леклер - третий

На Международном автодроме Майами завершился Гран-при Майами Формулы-1. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», его победителем стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, который оттянул единственный пит-стоп и сумел сохранить лидерство в гонке благодаря выезду сейфти-кара после аварии между Логаном Сарджентом и Кевином Магнуссеном. Вторым на финиш пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место у Шарля Леклера из «Феррари».

Формула-1 2024. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
05 мая 2024, воскресенье. 00:00

1. Ландо Норрис

McLaren

1:30:49.876

2. Макс Ферстаппен

Red Bull

+7.612

3. Шарль Леклер

Scuderia Ferrari

+9.920

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,612.
3. Шарль Леклер («Феррари») +9,920.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +11,407.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +14,650.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,585.
7. Юки Цунода («РБ») +26,185.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,789.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +37,107.
10. Эстебан Окон («Альпин») +39,746.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +40,789.
12. Пьер Гасли («Альпин») +44,958.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +49,756.
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +49,979.
15. Даниэль Риккардо («РБ») +50,956.
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +52,356.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,173.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.04,683.
19. Алесандер Албон («Уильямс») +1.16,091.
Логан Сарджент («Уильямс») — сошёл.

İdman.biz

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