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Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways

Формула 1
Новости
5 Апреля 2024 12:45
Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways

Операционная компания Baku City Ring приступила к этапу регистрации волонтеров на следующий Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways в 2024 году, который пройдет 13-15 сентября.

Как сообщает İdman.biz, при организации Гран-при Азербайджана, который пройдет в восьмой раз, планируется привлечь 1500 волонтеров.

Волонтеры, успешно прошедшие этап отбора в проведении Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways, получат большой опыт в различных областях, включая управление кадрами, работа со СМИ, трибунами, трассой, офисными и аэропортовыми операциями, а также в других.

Операционная компания Baku City Ring приглашает волонтеров с активными, энтузиазмом, ответственностью, высокими коммуникативными навыками и навыками командной работы присоединиться к команде Гран-при Азербайджана-2024. Учитывая опыт предыдущих лет, из-за большого количества заявок предпочтение будет отдаваться кандидатам, владеющим иностранным языком (английским) и ранее работавшим волонтером.

Подать заявку на участие в волонтерской программе могут люди старше 16 лет.

"BCC Academy" действует в рамках Операционной компании Baku City Ring Operating. Как и каждый год, в этом году, помимо предсоревновательной подготовки, мы планируем провести тренинги по различным направлениям для личностного и профессионального развития наших волонтеров. Целью организации тренингов является повышение командного духа молодых людей, развитие способности работать в команде и содействие их будущему развитию", - сказала Ирана Ахмедова, руководитель отдела кадров и управления персоналом операционной компании Baku City Ring Operating.

İdman.biz

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