В Международной федерации автоспорта усилят проверку городских трасс

В Международной федерации автоспорта (FIE) планируют изменить правила омологации городских трасс, чтобы обеспечить их надлежащую проверку перед Гран-При.

Как передает İdman.biz, омологация представляет свод правил, согласно которому каждый спортивный автомобиль и каждый предмет оснащения/экипировки (каркас безопасности, ремни безопасности, сидения, шлем, комбинезон и т. д.) должны соответствовать определенным параметрам.

Комиссия по автодромам сообщила Всемирному совету по автоспорту, что не все уличные трассы были своевременно представлены для окончательной проверки. В частности, в прошлом году трасса в Лас-Вегасе могла использоваться только несколько часов в день, что не позволило провести полноценную омологацию, в результате чего пострадали машины Карлоса Сайнса и Эстебана Окона.

Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, Всемирный совет одобрил предложение ввести минимальный период времени в 24 часа между финальной проверкой и первой сессией на трассе, чтобы обеспечить её своевременную готовность.

Для реализации предложения Всемирного совета требуется одобрение Комиссии «Формулы-1».

Отметим, что одной из городских гонок в календаре «Формулы-1» является Гран-При Азербайджана. Предстоящий этап пройдет 13-15 сентября.

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