Адиль Шукюров: "Все команды хотят его подписать"

«Мы вообще не вели никаких переговоров с Лероем Микелсом».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукюров.

Он отметил, что команда продолжает трансферную деятельность:

«Информация о том, что мы подписали с ним контракт, - ложь. Он хороший футболист. Все команды хотят его подписать. Новые трансферы обязательно будут. На днях мы подписали контракт с польским вратарем Качпером Росой. Есть футболисты, за которыми мы следим и с которыми ведем переговоры. Мы все еще ждем. В ближайшие дни активизируем переговоры».

Отметим, что бывший игрок "Шамахы" Лерой Микелс, брат Джой-Лэнса Микелса, выступающего за "Сабах", в прошлом сезоне провел 24 матча в Премьер-лиге, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи.

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