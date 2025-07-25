К тренировочному лагерю "Нефтчи" в Польше присоединился новый легионер - ФОТО

К «Нефтчи», который сейчас находится на тренировочном сборе в Польше, присоединился новый легионер.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, это боснийский вратарь Кенан Пирич.

30-летний вратарь в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если проблем не возникнет, «Нефтчи» подпишет официальный контракт с Пиричем.

Отметим, что голкипер из Боснии и Герцеговины начал свою карьеру на родине, в «Градине». Впоследствии он выступал за «Гент» (Бельгия), «Слобода Тузла» (Босния и Герцеговина), «Зрински Мостар» (Босния и Герцеговина), «Марибор» (Словения), «Атромитос» (Греция), «Гезтепе» (Турция) и АЕК (Кипр). Также Перич выступал за «Аланьяспор». Пирич провел 30 матчей за команду Суперлиги, в составе которой он выступал с 2024 года.

Кенан Пирич вызывается в сборную Боснии и Герцеговины с 2008 года. Он провел за национальную команду восемь матчей.

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