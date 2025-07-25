Структурные изменения в "Кяпазе"

В клубе «Кяпаз» происходят структурные изменения.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил директор департамента медиа и маркетинга представителя Гянджи Гярай Гиясов.

Он отметил, что этот процесс будет завершен в ближайшее время:

«В нашем клубе происходит структурные изменения. Несмотря на то, что Намиг Гадиров покинул клуб, он, как и в прошлом сезоне, будет поддерживать «Кяпаз». На его место председателем правления клуба будет назначен Адиль Велиев. Фарман Ализаде в настоящее время является членом правления и курирует общие вопросы. Эркин Ибрагимов также является членом правления. Он занимается подбором и формированием основного состава. Афиг Сулейманов остается членом правления. Официальное заявление клуба будет сделано после полного завершения структурных изменений».

Отметим, что «Кяпаз» завершил сезон 2024/2025 Азербайджанской Премьер-лиги на девятом месте.

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