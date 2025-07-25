Махмуд Гурбанов: "Ответный матч в Греции будет непростым для "Араз-Нахчывана"

Ответный матч для «Араз-Нахчывана», который в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу в Баку обыграл «Арис» (Греция) со счетом 2:1, будет непростым.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Report бывший тренер сборной Азербайджана Махмуд Гурбанов.

Специалист высоко оценил игру нахчыванской команды:

«Араз-Нахчыван» провел хорошую игру, как по результату, так и по напористости. Было большое желание, дух победы и борьба. Стоит учитывать, что соперник непростой, и ответный матч будет непростым для «Араз-Нахчывана». Хотя они и выиграли с минимальной разницей. Вчера нахчыванцы не давали «Арису» возможности играть. Хотя греческие болельщики и эмоциональные, игроки «Араз-Нахчывана» опытные. Они не будут обращать внимания на давление болельщиков и сосредоточатся на своей игре».

Ветеран также поделился своим мнением о шансах команды на выход в следующий раунд:

«У «Араз-Нахчывана» такие же шансы на выход, как и у греческой команды. Ведь разница мячей небольшая, и соперник будет играть на своем поле. В то же время у них есть опасные игроки. Правда, состав «Араз-Нахчывана» неплохой, и они добились хорошего результата в первой игре. Например, Патрик Андраде уже несколько лет играет в Азербайджане. Фелипе Сантос отлично справляется со своей работой, забивает голы, играет хорошо. О новых трансферах пока говорить нечего. В целом, атакующий потенциал команды силен».

Отметим, что ответный поединок между командами состоится 31 июля в Греции.

İdman.biz