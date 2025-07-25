На стадионе города Товуз началась замена травяного покрытия - ФОТО

На стадионе города Товуз начались работы по замене травяного покрытия.

Как сообщили İdman.biz в клубе, после демонтажа искусственного покрытия, будет осуществлен монтаж дренажной и ирригационной системы в соответствии с договором с компанией Caspian Sport and Landscape под руководством Филиппа Шарплаза.

После этого начнется укладка грунтового слоя и натурального травяного покрытия, соответствующего современным стандартам. Завершение работ запланировано на конец октября.

Также на земельном участке, приобретенном компанией Huner Group на берегу реки Товуз в селе Абулбейли, началось строительство поля с искусственным покрытием.

İdman.biz