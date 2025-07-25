25 Июля 2025
RU

Роберт Просинечки: "Рашад Садыхов - отличный главный тренер" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
25 Июля 2025 15:00
9
Роберт Просинечки: "Рашад Садыхов - отличный главный тренер" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolinfo.az с бывшим главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки.

– В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Зиря» сыграла вничью с хорватским «Хайдуком». Как вы оцениваете встречу?

– Я смотрел игру. «Зиря» очень хорошо сыграла в первом тайме. Особенно после забитого гола команда выглядела лучше. Во втором тайме «Хайдук» сделал несколько замен и сравнял счет. Но ничего еще не решено, впереди 90 минут. В футболе нет ничего невозможного, все может случиться.

– Как вы думаете, у кого шансов больше?

– Как я уже сказал, еще будет 90 минут и ничего пока не решено. Тем не менее, я оцениваю шансы «Хайдука» на выход в следующий раунд выше. Потому что они будут играть дома и при поддержке болельщиков. Домашняя атмосфера - всегда преимущество.

– Что вы думаете о вашем бывшем игроке Рашаде Садыхове? Будет ли он хорошим тренером?

– Рашад - один из лучших. Он был очень хорошим игроком, а теперь отличный главный тренер. Его лидерские качества приносят большую пользу команде.

– Вы встретитесь с Рашадом Садыховым в Хорватии?

– Надеюсь, это произойдет.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" расторг контракт с Альфа Конте
15:24
Футбол

"Нефтчи" расторг контракт с Альфа Конте

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон
На стадионе города Товуз началась замена травяного покрытия - ФОТО
15:14
Футбол

На стадионе города Товуз началась замена травяного покрытия - ФОТО

Также на земельном участке, на берегу реки Товуз в селе Абулбейли, началось строительство поля с искусственным покрытием
"Карван" объявил о переходе Эльвина Юнусзаде
14:32
Футбол

"Карван" объявил о переходе Эльвина Юнусзаде

С ним подписан годичный контракт
Рахиль Мамедов перешел в "Араз-Нахчыван"
14:21
Футбол

Рахиль Мамедов перешел в "Араз-Нахчыван"

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на один год
Яшар Вахабзаде: "Карабах" обеспечил себе выход в следующий раунд"
14:18
Футбол

Яшар Вахабзаде: "Карабах" обеспечил себе выход в следующий раунд"

Опытный специалист прокомментировал игру команды в Лиге чемпионов
Перешедший в хорватскую команду азербайджанский футболист: "Этот трансфер был для меня важным решением"
13:55
Футбол

Перешедший в хорватскую команду азербайджанский футболист: "Этот трансфер был для меня важным решением"

Он счастлив, что будет легионером

Самое читаемое

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?
22 Июля 15:44
Мировой футбол

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?

"Ливерпуль" пока отказывается продавать колумбийца, а "Арсенал" не может согласовать покупку шведа
Идеальный ветеран для "Интера"
23 Июля 13:25
Мировой футбол

Идеальный ветеран для "Интера"

Главные события после 30 лет - боролся с "Манчестер Сити" за титул, остановил "Баварию"
Холанд ответил хейтеру на гневное сообщение в день рождения - ФОТО
23 Июля 12:57
Мировой футбол

Холанд ответил хейтеру на гневное сообщение в день рождения - ФОТО

"Надеюсь, твои родители гордятся этим сообщением"
Легенда "Фиорентины" найден мертвым в своем доме
23 Июля 09:07
Мировой футбол

Легенда "Фиорентины" найден мертвым в своем доме

Его тело было обнаружено в доме во Флоренции родственницей