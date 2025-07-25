Роберт Просинечки: "Рашад Садыхов - отличный главный тренер" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolinfo.az с бывшим главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки.

– В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Зиря» сыграла вничью с хорватским «Хайдуком». Как вы оцениваете встречу?

– Я смотрел игру. «Зиря» очень хорошо сыграла в первом тайме. Особенно после забитого гола команда выглядела лучше. Во втором тайме «Хайдук» сделал несколько замен и сравнял счет. Но ничего еще не решено, впереди 90 минут. В футболе нет ничего невозможного, все может случиться.

– Как вы думаете, у кого шансов больше?

– Как я уже сказал, еще будет 90 минут и ничего пока не решено. Тем не менее, я оцениваю шансы «Хайдука» на выход в следующий раунд выше. Потому что они будут играть дома и при поддержке болельщиков. Домашняя атмосфера - всегда преимущество.

– Что вы думаете о вашем бывшем игроке Рашаде Садыхове? Будет ли он хорошим тренером?

– Рашад - один из лучших. Он был очень хорошим игроком, а теперь отличный главный тренер. Его лидерские качества приносят большую пользу команде.

– Вы встретитесь с Рашадом Садыховым в Хорватии?

– Надеюсь, это произойдет.

İdman.biz