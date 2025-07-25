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Алексей Савинов: "Петрокуб" способен на камбэк" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
25 Июля 2025 16:05
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Алексей Савинов: "Петрокуб" способен на камбэк" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с бывшим капитаном «Баку» и сборной Молдовы Алексеем Савиновым, который много лет играл в Азербайджане.

— Верили ли вы в то, что «Петрокуб» добьется успеха в противостоянии с «Сабахом»?

— Конечно, я верил в то, что «Петрокуб» добьется успеха. Даже в нынешней ситуации верю, что «Петрокуб» пройдет в следующий раунд. Знаю, что команда так просто не сдастся «Сабаху». Ведь это коллектив с сильным характером. Ответный матч тоже будет интересным.

— «Сабах» продолжит выступление в Лиге конференций, проиграв «Целе» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Ожидания от них высоки. Что вы думаете об этом? Понравился ли вам «Сабах»?

- «Сабах» стоит поздравить с успешным результатом на выезде. В матче с «Петрокубом» они не пропустили ни одного гола. Это также говорит о хорошей организации «Сабаха». Они забили два гола и умело воспользовались индивидуальными ошибками игроков «Петрокуба». Это говорит о правильной стратегии и игре игроков с высоким индивидуальным мастерством в атаке.

- Как вы думаете, сможет ли «Петрокуб» совершить камбэк в матче с «Сабахом» в Баку?

- «Сабаху» пока рано быть уверенным в себе. Повторюсь, «Петрокуб» - команда с характером. Верю, что они будут бороться до конца.

- Итак, какой ваш прогноз на матч в Баку?

- Не люблю давать прогнозы. Но повторю то, что уже сказал. Уверен, что «Петрокуб» лучше подготовится к выездному матчу и будет бороться до конца.

– Как отреагирует Молдова, если «Петрокуб» не выйдет в следующий этап?

– Конечно, это не будет считаться хорошим результатом. Команда и раньше добивалась успешных результатов в еврокубках. Ожидания болельщиков другие. Уверен, что руководство клуба, тренерский корпус и сами игроки будут недовольны, если команда не пройдет дальше. Фаворитом перед ответным матчем является «Сабах». Однако «Петрокуб» способен совершить камбэк.

İdman.biz

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