Яшар Вахабзаде: "Карабах" обеспечил себе выход в следующий раунд"

«Карабах» показал свой уровень, как и ожидалось».

Как сообщает İdman.biz, об этом Яшар Вахабзаде заявил Sport24.az.

Опытный специалист прокомментировал выступление «Карабаха», который обыграл ирландский «Шелбурн» со счетом 3:0 во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футболу:

«Команда полностью превзошла соперника и по опыту, и по игре, и по индивидуальному мастерству. Агдамцы, завладевшие инициативой с первых минут матча, умело использовали слабую линию обороны соперника. Перед игрой руководство «Шелбурна» делало амбициозные заявления. Мы думали, что соперник амбициозен, уверен в своих силах и станет для «Карабаха» головной болью. Но команда Гурбана Гурбанова показала, что ее уровень мастерства значительно превосходит соперника. Именно поэтому они одержали крупную победу. Гурбан Гурбанов в своем послематчевом заявлении заявил, что судьба пары еще не решена. На мой взгляд, все наоборот: «Карабах» уже обеспечил себе место в следующем раунде. Мы также обыграем «Шелбурн» в Баку.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

İdman.biz