Вратарь "Араз-Нахчывана": "Еще ничего не завершено"

«Мы серьезно готовились к матчу. Знали, что соперник - сильная и опасная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил вратарь «Араз-Нахчывана» Кристиан Аврам, комментируя победу команды над греческим «Арисом» со счетом 2:1 во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Молдавский вратарь отметил, что второй матч будет сложнее:

«Еще ничего не завершено. Нас ждет ещё более сложная игра в Греции. Победа в дебютном поединке в Европе - это прекрасное чувство для клуба. Хотим продолжить в том же духе и на выезде. Несмотря на то, что мы пропустили первый гол, болельщики не потеряли энтузиазма и поддерживали нас до конца. Я горжусь своей командой. Мы сыграли решительно».

Отметим, что ответная встреча между командами состоится 31 июля в Греции.

İdman.biz