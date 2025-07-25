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Вратарь "Араз-Нахчывана": "Еще ничего не завершено"

Футбол
Новости
25 Июля 2025 12:58
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Вратарь "Араз-Нахчывана": "Еще ничего не завершено"

«Мы серьезно готовились к матчу. Знали, что соперник - сильная и опасная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил вратарь «Араз-Нахчывана» Кристиан Аврам, комментируя победу команды над греческим «Арисом» со счетом 2:1 во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Молдавский вратарь отметил, что второй матч будет сложнее:

«Еще ничего не завершено. Нас ждет ещё более сложная игра в Греции. Победа в дебютном поединке в Европе - это прекрасное чувство для клуба. Хотим продолжить в том же духе и на выезде. Несмотря на то, что мы пропустили первый гол, болельщики не потеряли энтузиазма и поддерживали нас до конца. Я горжусь своей командой. Мы сыграли решительно».

Отметим, что ответная встреча между командами состоится 31 июля в Греции.

İdman.biz

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