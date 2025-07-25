«Сумгайыт» может расстаться с легионером, контракт с которым был продлен этим летом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, Иса Сулиман, получивший травму в начале прошлого сезона, пока не присоединился к общим тренировкам футбольной команды.

Хотя руководство клуба надеется, что игрок сборной Пакистана поможет команде в новом сезоне, похоже, Иса не может восстановиться после травмы колена. Окончательное решение относительно воспитанника академии «Астон Виллы» будет принято в ближайшие дни.

Отметим, что 27-летний центральный защитник, выступающий за «Сумгайыт» с 2023 года, в мае этого года продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

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