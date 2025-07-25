Салифу Сума: "Я отдал "Зиря" все" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Offsideplus.az с Салифу Сума, который перешёел из «Зиря» в шведский клуб «Мальме» за 1,3 миллиона евро.

— Здравствуйте, Салифу. Как ваши дела? Где вы?

— У меня все хорошо, большое спасибо. Сейчас я в Швеции.

— Как ваша физическая форма?

— Чувствую себя отлично.

— Вы какое-то время играли во Франции, а потом перешли в «Зиря». Достигли ли вы в этом клубе того, чего хотели?

— Безусловно. Мои дни в «Зиря» были насыщенными. Я нашел хорошую команду, хорошего главного тренера и конкурентоспособную лигу. У меня много хороших воспоминаний.

— Как бы вы оценили свои сезоны 2023/24 и 2024/25 в «Зиря»?

— Это были два сезона, в которых я многому научился как на поле, так и за его пределами. Я отдал этому клубу все и очень благодарен за то, чего мы достигли вместе. Я счастлив.

— Итак, «Мальме». Как состоялся трансфер?

— Это был очень напряженный и позитивный период. Переговоры были серьезными и основанными на взаимном уважении. Я чувствовал, что «Мальме» действительно хочет меня видеть в своем составе. Я верил в их спортивный проект. Все взаимодействие между клубами проходило с уважением.

— Что стало решающим фактором при выборе «Мальме»?

— Этот клуб амбициозен, имеет богатую европейскую историю и очень профессиональную структуру. Я чувствовал, что смогу развиваться, помогая клубу достичь своих целей.

— Были ли предложения от азербайджанских и зарубежных клубов?

— Да, переговоры велись, но на этом этапе карьеры я искал новые вызовы в разных лигах. Со мной связывались и другие европейские клубы. Я не буду раскрывать их названия в целях конфиденциальности. «Мальме» был для меня самым очевидным выбором.

— Какие цели вы преследовали в Азербайджане? Что-нибудь изменилось с тех пор, как вы перешли в «Мальме»?

— Мое целью в «Зиря» было развиваться, помочь команде попасть в еврокубки и вырасти как футболист. Мои цели в «Мальме» остаются прежними, амбиции не изменились: развиваться, поддерживать команду и высокий уровень игры.

— Рашад Садыхов сказал на пресс-конференции, что «самый успешный матч Сума был против «Карабаха». Согласны ли вы? Какая игра в Азербайджане вам запомнилась больше всего?

— Для меня большая честь слышать эти слова. Игра против «Карабаха» была эмоциональной. Но в каждой игре был свой особый вклад. Я также помню встречи, в которых моя команда превзошла все ожидания.

— Было приятно видеть вас в составе «Зиря». Ваш танец после гола тоже был особенным. Можете немного рассказать о радости от этого гола?

— Большое спасибо, я искренне благодарен. Так я воспеваю радость футбола. Этот танец родом из моей страны - Гвинеи. Это национальный танец. Я люблю делиться радостью с болельщиками, когда забиваю гол или побеждаю.

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