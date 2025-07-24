Агасалим Мирджавадов: "Не думаю, что результат в Дублине приведет к самоуспокоенности в стане "Карабаха"

Счет в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Шелбурна» (Ирландия) не приведет к самоуспокоенности в стане «Карабаха».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Агасалим Мирджавадов.

Специалист не исключил возможности ротации состава агдамского представителя в ответном матче:

«Не думаю, что счет в Дублине приведет к самоуспокоенности в стане «Карабаха» в ответной игре. Каждый из игроков - профессионал. Также думаю, что на матче 30 июля стадион будет полон. Ведь болельщики придут на игру и захотят отдохнуть. Но определенные ротации состава возможны. В нынешней ситуации в команде на каждую позицию есть по два игрока. Исходя из увиденного, могу сказать, что команда хорошо подготовлена. Физическая форма в порядке. Нужно лишь уделить внимание таким моментам, как атака, развитие, продвижение на чужой половине поля и удержание мяча».

Он отметил, что «Карабах» хорошо подготовился:

«Чувствуется, что сборы «Карабаха» были тяжелыми. В некоторых эпизодах в первой игре футболистам было некомфортно обращаться с мячом. Это нормально, была большая нагрузка, но это не единичный матч. Такая нагрузка поможет «Карабаху» как минимум полгода. В составе играли два новых игрока. Конечно, по одному поединку их судить нельзя. Но они знают стиль «Карабаха». Во вчерашнем матче опорный полузащитник был на нулевом уровне. Мы видели Кади Борхеса под нападающими или в качестве вингера. А во вчерашней встрече он был в роли второго опорного полузащитника. Они сыграли нормально, главное, что забили голы. Это также вдохновляет команду и показывает, над какими ошибками нужно работать. В таких странах сложно играть. Потому что болельщики агрессивные. Несмотря на то, что стадион небольшой, трава была очень хорошей. Это показатель высокого внимания к футболу в Великобритании».

Отметим, что матч между командами в Дублине завершился победой чемпиона Азербайджана со счетом 3:0. Ответная игра состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

İdman.biz