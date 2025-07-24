Еще два игрока покинули "Имишли"

«Имишли» попрощался с двумя своими футболистами.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Региональный представитель не продлил контракты с Рахимом Османом и Джавиданом Гасымлы.
İdman.biz
«Имишли» попрощался с двумя своими футболистами.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Региональный представитель не продлил контракты с Рахимом Османом и Джавиданом Гасымлы.
İdman.biz
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