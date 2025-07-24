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Азербайджанский футболист, выступавший за "Хайдук": "Было бы лучше сыграть с другой командой"

Футбол
Новости
24 Июля 2025 17:33
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Азербайджанский футболист, выступавший за "Хайдук": "Было бы лучше сыграть с другой командой"

«Хотелось бы, чтобы «Зиря» прошла дальше, я буду за них болеть. Шансы 50 на 50. Если игроки сделают то, что сказал Рашад Садыхов, все получится».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший футболист сборной Азербайджана Руслан Гурбанов заявил Telegraf, оценивая первый матч между «Зиря» и хорватским «Зиря» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

34-летний футболист, выступавший за сплитский клуб 10 лет назад, рассказал, что смотрел первый матч, который завершился со счетом 1:1. Гурбанов отметил, что поддерживает «орлов»:

«Я смотрел матч до конца, ни одна команда не хотела проигрывать. Но у «Зиря» была возможность победить и сохранить преимущество. Буду болеть за них и в следующей игре».

Гурбанов, отметивший, что хорошо знаком с хорватским футболом, подчеркнул, что ответный матч будет сложным:

«Хайдук» - ключ к Европе, где игроков тренируют и продают по хорошей цене. Было бы лучше сыграть с другой командой, но что есть, то есть. Ответная встреча будет сложнее и пройдет в совершенно другой атмосфере. Ведь играть в Сплите совсем непросто. Там лучшие болельщики».

Напомним, что Руслан Гурбанов играл за «Хайдук» на правах аренды в 2015 году. Ответный поединок между представителем Сплита и «Зиря» состоится 31 июля на стадионе «Полюд».

İdman.biz

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