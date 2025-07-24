Милана Рагимова объяснила переход в команду из Северной Македонии: "Увидела путь в Европу"

Защитница женской сборной Азербайджана по футболу Милана Рагимова выбрала клуб «Люботен» (Северная Македония), потому что увидела в нем путь в Европу.

Как сообщает İdman.biz, об этом игрок заявила Report.

21-летняя защитница прокомментировала свой выбор:

«Моей целью и желанием всегда было играть за европейские команды. Мне предлагали играть в таких странах, как Турция, Кипр, Казахстан. Несмотря на это, я выбрала северомакедонскую команду, потому что считала ее выходом в Европу».

Она рассказала об уровне женского футбола в Северной Македонии:

«Женский футбол здесь становится лучше с каждым годом. Несмотря на то, что я новичок, вижу интерес к футболу в этой стране. Есть как женские, так и мужские возрастные группы. Видна их любовь к футболу».

Защитница также поделилась своим мнением о национальном чемпионате:

«Чемпионат лучше, чем в предыдущие годы. Количество легионеров в командах растет с каждым годом. В составах есть игроки, представляющие сборные разных стран. Это еще больше повышает уровень чемпионата».

Игрок сборной также рассказала о целях «Люботена»:

«Команда будет играть в Лиге чемпионов УЕФА. 30 июля мы проведем свой первый матч. Наша цель - выйти в следующий этап».

Отметим, что Милана Рагимова перешла в «Люботен» из турецкого «Уньеспора». Она подписала с северомакедонской командой годичный контракт.

İdman.biz