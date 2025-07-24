24 Июля 2025
RU

Бывший нападающий сборной Молдовы: "У "Сабаха" больше шансов, чем у "Петрокуба"

Футбол
Новости
24 Июля 2025 15:38
14
Бывший нападающий сборной Молдовы: "У "Сабаха" больше шансов, чем у "Петрокуба"

«Петрокуб» в прошлом сезоне был в хорошей форме».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший футболист сборной Молдовы Игорь Бугаев заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя предстоящее противостояние между «Петрокубом» и «Сабахом» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Ветеран сборной Молдовы считает, что у «Сабаха» больше шансов:

«Петрокуб» в прошлом сезоне выступил успешно. В команде сменился главный тренер. Не считаю, что в этом году они сильнее. Потому что команда не демонстрирует стабильной игры. Поэтому представитель Азербайджана считается фаворитом этой пары».

41-летний Бугаев подчеркнул, что в составе молдавской команды есть опасные игроки:

«В целом, «Петрокуб» всегда был командой, которая старается держать баланс. Там есть футболисты, способные в одно мгновение изменить счет». Я смотрел чемпионаты Азербайджана и Молдовы. Можно сказать, что лиги практически на одном уровне».

Отметим, что матч «Петрокуб» - «Сабах» начнется сегодня на стадионе «Зимбру» в Кишиневе в 21:00 по бакинскому времени. Ответная встреча между командами состоится 31 июля на арене «Банк Республика».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азер Багиров: "Араз-Нахчыван" сильнее греческой команды"
15:51
Футбол

Азер Багиров: "Араз-Нахчыван" сильнее греческой команды"

Специалист отметил, что клуб оформил хорошие трансферы во время летнего перерыва
Вагиф Садыгов: "Команде нужно думать о следующем этапе"
15:24
Футбол

Вагиф Садыгов: "Команде нужно думать о следующем этапе"

Опытный специалист прокомментировал матч "Карабаха" в Лиге чемпионов
"Сабаил" подписал нападающего
14:45
Футбол

"Сабаил" подписал нападающего

С ним подписан контракт сроком на 1+1 год
Эльвин Мамедов: "Сабаил" будет претендентом на чемпионство в Первой лиге"
14:31
Футбол

Эльвин Мамедов: "Сабаил" будет претендентом на чемпионство в Первой лиге"

Он отметил, что команда хочет усилить линию нападения
"Мы еще не прошли дальше": представитель "Карабаха" о победе 3:0
14:18
Футбол

"Мы еще не прошли дальше": представитель "Карабаха" о победе 3:0

Он заявил, что еще ничего не решено
Футболист, выступавший за "Бенфику", вернется в Азербайджан?
14:04
Футбол

Футболист, выступавший за "Бенфику", вернется в Азербайджан?

Им интересовались два клуба Премьер-лиги

Самое читаемое

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее
Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?
22 Июля 15:44
Мировой футбол

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?

"Ливерпуль" пока отказывается продавать колумбийца, а "Арсенал" не может согласовать покупку шведа
"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня
22 Июля 09:00
Мировой футбол

"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня

Осимхен останется в Турции