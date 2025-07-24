Бывший нападающий сборной Молдовы: "У "Сабаха" больше шансов, чем у "Петрокуба"

«Петрокуб» в прошлом сезоне был в хорошей форме».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший футболист сборной Молдовы Игорь Бугаев заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя предстоящее противостояние между «Петрокубом» и «Сабахом» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Ветеран сборной Молдовы считает, что у «Сабаха» больше шансов:

«Петрокуб» в прошлом сезоне выступил успешно. В команде сменился главный тренер. Не считаю, что в этом году они сильнее. Потому что команда не демонстрирует стабильной игры. Поэтому представитель Азербайджана считается фаворитом этой пары».

41-летний Бугаев подчеркнул, что в составе молдавской команды есть опасные игроки:

«В целом, «Петрокуб» всегда был командой, которая старается держать баланс. Там есть футболисты, способные в одно мгновение изменить счет». Я смотрел чемпионаты Азербайджана и Молдовы. Можно сказать, что лиги практически на одном уровне».

Отметим, что матч «Петрокуб» - «Сабах» начнется сегодня на стадионе «Зимбру» в Кишиневе в 21:00 по бакинскому времени. Ответная встреча между командами состоится 31 июля на арене «Банк Республика».

İdman.biz