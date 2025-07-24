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"Мы еще не прошли дальше": представитель "Карабаха" о победе 3:0

Футбол
Новости
24 Июля 2025 14:18
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"Мы еще не прошли дальше": представитель "Карабаха" о победе 3:0

Генеральный директор «Карабаха» Эмрах Челикель прокомментировал выездную победу над ирландским «Шелбурном» со счетом 3:0 во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, представитель клуба заявил АЗЕРТАДЖ, что еще ничего не решено.

Он добавил, что, несмотря на победу со счетом 3:0 в первом матче, дальше команда еще не прошла:

«Шелбурн» - очень сильная и опасная команда. Ответный матч состоится в Баку на следующей неделе. После этого можно будет говорить о будущем».

Отметим, что ответный матч между командами состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

İdman.biz

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