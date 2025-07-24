Эльвин Мамедов: "Сабаил" будет претендентом на чемпионство в Первой лиге"

«Сабаил», который в новом сезоне будет выступать в Первой лиге Азербайджана по футболу, будет претендентом на чемпионство».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил главный тренер команды Эльвин Мамедов.

Специалист подчеркнул, что их главная цель - вернуться в Премьер-лигу Азербайджана:

«Мы начнем тренировки 25 июля. Уже подписали контракт с Рахманом Гаджиевым. Капитан команды Юсиф Набиев также остался в команде. У нас есть игроки с опытом выступлений в Премьер-лиге. То есть, мы набираем амбициозный состав. Наша цель - вернуться в элиту. Мы запланировали провести четыре товарищеских матча на сборах. Но соперники пока не известны».

Мамедов отметил, что команда хочет усилить линию нападения:

«У нас достаточно игроков в обороне. Хотим усилить атаку несколькими легионерами. Надо заполнить пробелы и быть более амбициозными. Руководство создало условия для переговоров с игроками, которых я хочу и могу себе позволить приобрести. Цель - сформировать хорошую команду. Руфат Абдуллазаде покинет нас. Его уход уже согласован. В целом, мы расстались почти с 80 процентами игроков, которые играли в команде в прошлом сезоне. Сохранили капитана и нескольких других игроков. Большинство из них - запасные, которые тренируются с основным составом. А Сулеймана Аллуша, у которого есть контракт с клубом, мы выставили на трансфер.

Отметим, что «Сабаил» в прошлом сезоне завершил Премьер-лигу Азербайджана на последнем, 10-м месте. В сезоне 2025/2026 команда будет выступать в Первой лиге.

İdman.biz