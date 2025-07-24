Футболист, выступавший за "Бенфику", вернется в Азербайджан?

Как сообщалось, Педру Нуну, проведший прошедший сезон в польской «Короне», имеет высокие шансы вернуться в Азербайджан.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, хотя ему и делали предложения два клуба Премьер-лиги Азербайджана, португальский футболист от них отказался.

Причина в том, что эти предложения не удовлетворили 30-летнего футболиста.

Педру предпочел рассмотреть приглашения от других клубов.

За свою карьеру он выступал за команды «Академика Коимбра», «Бенфика», «Тондела», «Морейренсе», «Белененсеш», «Аданаспор» и «Сабаил».

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