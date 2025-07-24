Капитан "Зиря": "Хотим исправить ошибки и добиться в выездном матче успешного результата"

«Это была интересная и напряженная игра. В отдельных эпизодах преимущество было у обеих команд. Это была первая встреча, и команды еще не очень хорошо знали друг друга».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист «Зиря» Гисмет Алыев заявил АЗЕРТАДЖ, комментируя первый поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу с хорватским «Хайдуком» (1:1).

Он отметил, что, как ни анализируй, по ходу матча возникают разные ситуации:

«Даже если бы мы выиграли 1:0, шансы все равно были бы 50 на 50. Мы хотим исправить ошибки до второго матча и добиться успешного результата».

28-летний защитник отметил, что давление болельщиков не станет проблемой на выезде:

«В прошлом сезоне мы столкнулись с давлением болельщиков в матчах против «Осиека» и «Омонии». Теперь команда готова применить этот опыт. Кто лучше проанализирует выездную игру и исправит ошибки, допущенные в первой игре, тот и выйдет в следующий раунд».

Отметим, что ответная встреча между командами состоится 31 июля в Сплите.

İdman.biz