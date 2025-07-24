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"Нефтчи" был готов заплатить 500 тысяч евро: детали несостоявшегося трансфера

Футбол
Новости
24 Июля 2025 12:27
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"Нефтчи" был готов заплатить 500 тысяч евро: детали несостоявшегося трансфера

Стали известны подробности несостоявшегося трансфера румынского игрока «Динамо» Кеннеди Боатенга в «Нефтчи».

Как передает İdman.biz, об этом Sport24.az сообщил источник в стане «черно-белых».

Прежде всего, трансферу помешало высокие финансовые условия 28-летнего защитника. Кроме того, бухарестский клуб не хотел отпускать тоголезского игрока.

Известна даже сумма, которую «Нефтчи» хотел заплатить за Боатенга. Бакинская команда была готова отдать 500 тысяч евро за африканского игрока. Если бы удалось достичь соглашения, зарплата защитника составила бы почти столько же.

İdman.biz

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