Игрок "Зиря": "В Хорватии выйдем на поле, чтобы победить"

«Мы знали, что будет сложно. Хорошо проанализировали «Хайдук», хорошо знали их слабые места. К сожалению, мы пропустили гол в простой ситуации. И переломить ход игры не смогли».

Как сообщает İdman.biz, об этом игрок «Зиря» Ровлан Мурадов заявил Sportal.az.

Комментируя матч с «Хайдуком» (1:1) во втором квалификационном раунде Лиги конференций, он также оценил шансы своей команды на выход в следующий раунд:

«Теперь шансы равны. В Хорватии выйдем на поле, чтобы победить. Сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков. Даже если в Хорватии будет сложно, мы намерены бороться достойно».

Отметим, что ответный матч «Зиря» против «Хайдука» в Сплите состоится 31 июля.

İdman.biz