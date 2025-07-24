ЕВРО-2025: Англия и Испания встретятся в финале

В полуфинале женского футбольного чемпионата Европы-2025 сборная Испании обыграла Германию со счетом 1:0 в дополнительное время.

Как сообщает İdman.biz, испанские футболистки впервые в своей истории вышли в финал континентального чемпионата.

В финале Испания встретится с Англией. Накануне сборная Англии одержала победу над Италией со счетом 2:1 в дополнительное время.

Финал ЕВРО-2025 состоится 27 июля на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе.

Отметим, что в 2024 году сборные Испании и Англии также встречались в финале мужского чемпионата Европы, и испанки одержали победу со счетом 2:1.

İdman.biz