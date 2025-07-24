Вратарь "Зиря": "30 тысяч болельщиков в Хорватии не повлияют на наш матч" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Telegraf с португальским вратарем «Зиря» Тьягу Силвой.

— Вы довольны результатом вашей команды в матче с «Хайдуком»?

— Конечно, наши цели ясны. Поскольку первый матч мы провели дома, хотели отправиться в Хорватию с положительным результатом. Думали о том, чтобы выиграть хотя бы с разницей в один-два мяча. Хотя это и не получилось, мы своей игрой показали, что можем открыто конкурировать с такого рода командами. В сложившейся ситуации надеемся на успех в ответном матче. Мы должны быть готовы к игре в Хорватии, чтобы добиться успеха.

— Вы сыграли официальный матч после долгого перерыва. Как себя чувствовали?

— Любому игроку нужна определенная уверенность, чтобы вернуться на поле после 4-5 месяцев. Честно говоря, это было сложно психологически. Я обрел уверенность благодаря тренировкам. Хочу поблагодарить нашего главного тренера Рашада Садыхова за эту уверенность. Мы хорошо боролись против соперника. Учитывая, что я давно не играл, а мой первый матч был против такой команды, как «Хайдук», я доволен своей игрой.

- ⁠От вас ожидали ухода из «Зиря» во время летнего перерыва. Что было главным, что вас здесь удержало?

- ⁠Конечно, могут быть определенные проблемы. Они уже в прошлом. Не хотелось бы вспоминать прошлое. В нынешней ситуации у меня контракт с «Зиря». Мы все профессионалы. Учитывая, что мой контракт еще действует, я должен выложиться на все сто процентов ради этой команды.

- ⁠Вы снова играете против хорватской команды. Стоит ли болельщикам ожидать прошлогодней игры Тьягу в серии пенальти?

— Конечно, если игра перейдет в дополнительное время, как в прошлом году, а потом будут пенальти, мы постараемся воспользоваться шансом. Постараюсь сделать все возможное для успеха.

— Стадион «8-й км» — для вас чужая арена. Вы чувствовали себя здесь некомфортно?

— Нет, это совсем не чужой для нас стадион. Спорткомплекс «Зиря» не подходит для проведения еврокубковых матчей. Поэтому я хотел бы поблагодарить руководство «Нефтчи» за то, что оно создало нам условия для игры. Неважно, «Зиря» это или «Нефтчи», мы играли в Азербайджане, то есть дома. Более 30 тысяч болельщиков будут поддерживать соперника на выезде. Хочу поблагодарить каждого азербайджанского болельщика, который пришел на этот стадион и поддержал нас.

— Как вы оцениваете шансы в ответном матче?

— Первая встреча завершилась вничью. Мы могли победить. Счет мог сложиться в пользу как соперника, так и нас. Думаю, фактор болельщиков не окажет существенного влияния на наш следующий матч. Если мы сыграли вничью, то, конечно, постараемся победить на выезде. Фактор болельщиков не окажет существенного влияния.

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