Ответ Мирджавадова Юрчевичу: "Таков их характер"

«Возможно, Юрчевич, работая в сборной, не знал, сколько в Азербайджане клубов. Думаю, Рашад Садыхов сегодняшним матчем дал бы ему ответ».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Telegraf бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Агаселим Мирджавадов.

78-летний специалист посчитал предвзятым мнение бывшего главного тренера сборной Азербайджана Николы Юрчевича о «Зиря» перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с хорватским «Хайдуком».

Мирджавадов ответил своему хорватскому коллеге следующим образом:

«Я ознакомился с заявлением Рашада Садыхова. Он правильно ответил Юрчевичу. Хорват подчеркнул финансовый аспект, сказав, что в «Зиря» получают такие зарплаты и гонорары. Это не так. Говорить то, чего не знаешь, - неправильно. Это значит бросать тень на успех «Зиря». У каждого клуба свои финансы и силы. У «Орлов» свой путь, они работают по нему. «Зиря» постепенно укреплялась после своего основания, работала над тем, чтобы остаться в Премьер-лиге Азербайджана, а затем и бороться за попадание в еврокубки. Сначала ей не удавалось пройти стадию еврокубков, но со временем это удалось, и теперь есть шанс, что она поднимется выше. Для этого руководство и игроки знают, что делать. То, что сказал этот человек, крайне неверно. Он сказал это и получил ответ».

Мирджавадов объяснил, почему иностранные специалисты, работавшие в Азербайджане, так часто поднимали вопрос зарплат:

«Таков их характер: они говорят о деньгах. Но посмотрите на наших тренеров, говорят ли они вообще о зарплатах? Местные тренеры, от мала до велика, предпочитают приносить пользу азербайджанскому футболу, а не думают о деньгах».

Отметим, что Никола Юрчевич стал главным тренером сборной Азербайджана в 2019 году. Говоря о матче «Зиря» - «Хайдук» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, он отметил, что «в «Зиря» играют 15 легионеров, и благодаря хорошим легионерам команда ежегодно попадает в призеры. Футболисты получают хорошие зарплаты и гонорары».

İdman.biz