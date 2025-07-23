Рамиль Шейдаев перейдет в турецкий клуб?

Рамиль Шейдаев, с которым «Нефтчи» хочет расстаться, может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Apasport.az, футболист, которого Самир Абасов не хочет видеть в своем распоряжении, находится в списке трансферов «Серик Беледиеспор».

Клуб, выступающий в Первой лиге Турции по футболу, заинтересован в услугах Рамиля. Дело в том, что новый владелец представителя Антальи, Туфан Садыгов, уроженец Азербайджана, положительно относится к появлению азербайджанцев в форме в команде.

Клуб уже пополнил состав бывшим игроком нашей сборной Сертаном Ташкыном. Шейдаева нужно будет убедить в финансовом вопросе. Если это произойдет, Рамиль перейдёт в «Серик Беледиеспор».

В противном случае он останется в «Нефтчи», где финансовые условия лучше.

Отметим, что контракт 29-летнего футболиста с «Нефтчи» действует до 30 июня 2027 года.

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