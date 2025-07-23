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Рашад Абдуллаев: "Я на работе, не понимаю, откуда берутся такие разговоры"

Футбол
Новости
23 Июля 2025 17:59
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Рашад Абдуллаев: "Я на работе, не понимаю, откуда берутся такие разговоры"

В академии клуба «Нефтчи» произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, в академию пришли новые люди как на должности координаторов, так и на должности главных тренеров в нескольких возрастных группах.

В числе покинувших свой пост также упоминается Рашад Абдуллаев, главный тренер резервной команды «Нефтчи». Мы связались с ним, поскольку новость об уходе специалиста, который много лет выполнял свою работу на высоком уровне, стала неожиданностью.

Абдуллаев опроверг эту информацию: «Сейчас мы на сборах. У нас по две тренировки в день, плотный график. Я на работе, не понимаю, откуда берутся такие разговоры».

İdman.biz

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