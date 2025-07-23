Агасалим Мирджавадов: "Зиря" выйдет в следующий раунд"

«Многое зависит от первого матча. Ведь он должен стать трамплином. Победа даст большие надежды на вторую игру. Судьба таких пар определяется результатами двух игр. Поэтому нужно много держать мяч во время матча».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Telegraf член тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов, комментируя первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу «Зиря» - «Хайдук» (Хорватия), который состоится в Баку.

По его словам, между азербайджанской Премьер-лигой и еврокубками есть большая разница:

«В прошлом сезоне «Зиря» очень успешно выступила в Премьер-лиге. Благодаря своему уникальному стилю игры они завершили чемпионат на втором месте. Однако между матчами еврокубков и внутренним чемпионатом есть большая разница. Если команда приложила усилия для попадания в Лигу конференций, сдаваться нельзя».

По словам ветерана-футболиста, обе команды сейчас не в лучшей форме:

«И у игроков, и у тренерского штаба «Зиря» есть характер. С другой стороны, они также сделали хорошие трансферы на нужные позиции. Однако ни «Зиря», ни «Хайдук» не в лучшей форме. Они вернулись после отдыха, в чемпионате перерыв. Уровень может быть одинаковым. Главное - подбор игроков и игра лидеров. В первых турах лидеры должны быть способны повести команду за собой. Верю, что «Зиря» выйдет в следующий раунд».

Что касается «Хайдука», Мирджавадов напомнил, что большинство игроков хорватской команды играли за рубежом, а молодых футболистов она отправляла в зарубежные клубы. По его словам, европейские клубы сейчас гораздо сильнее, чем 10 лет назад:

«Я смотрю на команды, участвующие в Лиге конференций, раньше их мало кто знал. У каждой страны своя футбольная стратегия, по которой они действуют. «Хайдук» тоже будет работать над тем, чтобы пройти стадию, но «Зиря» их превосходит. Большинство европейских клубов стали сильнее по сравнению с 10-летней давностью. Нужно использовать голевые моменты. В чемпионате Азербайджана используется один из 4-5 голевых моментов. Другими словами, эти факторы важны».

Подчеркнув, что обе стороны провели анализ, бывший главный тренер обратил внимание на то, что «Зиря» входит в число команд, пропустивших меньше всего голов:

«Рашад Садыхов верит в себя и свою команду. В советское время было такое правило: команда и тренерский штаб должны верить друг в друга. В нынешней ситуации это играет чрезвычайно важную роль. Уверенность должна быть огромной. Уверенность - залог характера, и у «Зиря» она есть. Нам нужно показать игру и здесь, и во втором матче. «Зиря» сейчас входит в число команд, пропустивших меньше всего голов в чемпионате Азербайджана. Помимо игры в обороне, важно использовать создаваемые голевые ситуации. Необходимо развивать эту игру. Победа придаст команде отличный настрой на второй матч».

Мирцавадов отказался оценивать шансы в сегодняшнем матче:

«Не считаю «Хайдук» слабым. Ключевую роль сыграют подготовка команд к игре, тактические ходы и желание. Также необходим 12-й игрок, то есть болельщики. Важна атмосфера на стадионе. Сейчас я придаю большое значение «Зиря». Желаю им больших успехов».

Отметим, что матч «Зиря» - «Хайдук», который состоится сегодня на стадионе «8-й км» («Нефтчи Арена»), начнется в 19:30. Ответная игра пройдет 31 июля на стадионе «Полюд» в Сплите.

İdman.biz