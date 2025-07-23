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Сколько заработала "Зиря" на переходе Сума в "Мальме"?

Футбол
Новости
23 Июля 2025 16:18
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Сколько заработала "Зиря" на переходе Сума в "Мальме"?

Карьера Салифу Сума в «Зиря» завершена. Гвинеец, о котором долго говорилось, что он перейдет в другую команду, осуществил свою мечту.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, 21-летний нападающий, на которого претендовали многие команды, от киевского «Динамо» до «Марибора», а также представители Турции и России, перешел в «Мальме».

Игрок, попрощавшийся вчера с «Зиря», уже отбыл в Швецию. Точная информация о том, сколько «орлы» заработали на этом трансфере, пока неизвестна. Но известно, что «Мальме» потратил на Сума более 1,2 миллиона евро. Часть выплаченных средств, согласно пункту контракта, перейдет в его предыдущие клубы.

İdman.biz

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