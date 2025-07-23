Тарлан Ахмедов: "Если "Зиря" пройдет "Хайдук", а "Араз-Нахчыван" - "Арис", для меня это не станет сенсацией"

«Зиря» имеет опыт прошлого года. «Араз-Нахчыван» - новичок в Европе. Они проявили активность в «трансферное окно».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sportal.az заявил футбольный тренер Тарлан Ахмедов.

Опытный специалист оценил шансы «Араз-Нахчывана» и «Зиря» в Лиге конференций:

«Зиря» столкнулась с некоторыми проблемами в трансферах. Отсутствие Рафаэля Утцига для меня стало загадкой. Он был важной фигурой в линии атаки. Ушел и Сума. «Хайдук» - один из крупных клубов Хорватии. У них большой опыт. «Зиря» непросто дастся этот этап. В любом случае, желаю им успеха.

Что касается «Араз-Нахчывана», то да, он осуществил трансферы. Но время покажет, как сыграют эти игроки. Мы знаем, что соперник - одна из старейших греческих команд. Для «Араз-Нахчывана» это этап сложен. Но нет ничего невозможного. В сезоне 2012/2013 «Нефтчи» играл в групповом турнире Лиги Европы. Мы сыграли 1:1 с АПОЭЛ в Баку. Покойный Беюкага Гаджиев вышел из больницы за два дня до игры. Возможно, нам никто не верил, все говорили, что это Кипр, что это близко к Греции, политические проблемы, атмосфера и т.д., они не видели у нас шансов. Но видите, кому улыбнулась фортуна? Там, где есть желание и правильная стратегия, возможен успешный результат.

«Араз-Нахчыван» попал в еврокубки, заняв третье место. И осуществили рял хороших трансферов. Теперь нельзя сказать, что «Араз-Нахчыван» слабее «Ариса». Азербайджанский футбол достиг той стадии, что мы не должны выбирать соперников. Мы должны думать о том, что нам нужно пройти какой-то этап. Нам нужна эта идея. «Нефтчи» тоже сделал это в сезоне 2012-2013. Он сделал первый шаг в нашей 110-летней футбольной истории. «Карабах» тоже давно продолжает эту тенденцию. И «Габала» это делала. Азербайджанский футбол неизбежно проходил эти этапы на клубном уровне. То есть, не стоит думать, что попался сильный соперник, он сложный с точки зрения географического положения. Соперник тоже проделает этот путь. «Араз-Нахчывану» будет тяжело, это нелегко. Есть два человеческих фактора, они встретятся на поле. Кто будет спокойнее, подготовленнее, у кого выше желание победить и мотивация, тот и пройдет этот этап».

Если «Зиря» и «Араз-Нахчыван» пройдут в следующий этап, для Тарлана Ахмедова это не будет сенсацией:

«Честно говоря, если «Зиря» пройдет «Хайдук», а «Араз-Нахчыван» - «Арис», для меня это не будет сенсацией. Знаете, что я бы считал сенсацией? Если мы пройдем «Челси», выйдем в финальную часть чемпионата мира, финал Лиги Европы, Лиги конференций… Да, это можно считать сенсациями, они меня удивят. Но если наши команды пройдут в следующий этап сейчас, это не сенсация. Желаю всем нашим командам успехов».

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