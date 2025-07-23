Адриан Муту: "Гурбан Гурбанов - самый успешный тренер современного азербайджанского футбола"

«Игровая философия «Карабаха» основана на владении мячом, построении игры короткими передачами и смене позиций игроков. В последние 10-12 лет они доминируют в азербайджанском футболе и являются по-настоящему сильной командой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший главный тренер «Нефтчи» Адриан Муту, говоря о «Карабахе», который в случае победы над ирландским «Шелбурном» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу встретится с победителем пары ФКСБ (Румыния) - «Шкендия» (Северная Македония).

Румынский специалист также высказался о главном тренере агдамского клуба Гурбане Гурбанове:

«Главным тренером команды является Гурбан Гурбанов, который возглавляет ее с 2008 года. Он - главная фигура для «Карабаха». Если не ошибаюсь, он самый успешный тренер современного азербайджанского футбола».

Отметим, что первый матч между «Шкендией» и ФКСБ завершился победой северомакедонского клуба со счетом 1:0.

İdman.biz