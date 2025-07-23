ВЗГЛЯД на соотношение сил перед матчем "Шелбурн" - "Карабах"

«Карабах», с тех пор как начал заявлять о себе в еврокубках, в основном уверенно проходил второй квалификационный этап, поэтому на чемпиона Азербайджана возлагаются большие надежды. Сложности команда испытала лишь в матчах с «Ракувом» в 2023 году, уступив польской команде по итогам двух матчей - 1:1, 2:3. Но нынешний соперник «Шелбурн» не считается сильным.

Значительных успехов в еврокубках у них нет. Можно лишь отметить, что в далеком 2004 году «Шелбурн» выбил нынешнего соперника «Зиря», сплитский «Хайдук», из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА (2:0, 2:3) и вышел в третий.

Более того, первый опыт встречи с ирландцами для «Карабаха» оказался удачным. Наш представитель легко преодолел барьер «Дандолка», с которым столкнулся во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА в 2019 году – 3:0, 1:1. Однако тот факт, что в обновленном рейтинге УЕФА по итогам прошлого сезона Азербайджан занимает 30-е, а Ирландия - 31-е место, говорит о том, что чемпионаты двух стран находятся примерно на одном уровне.

Хотя в прошлом сезоне «Шелбурн» выиграл чемпионат своей страны после 18-летнего перерыва, текущий сезон ожиданий не оправдывает. После 25 туров они занимают пятое место и отстают от лидера «Шемрок Роверс» на 14 очков. Примечателен лишь тот факт, что в июле они до сих пор не потерпели ни одного поражения: три победы в четырех играх во всех турнирах.

В нынешнем составе соперника преобладают ирландцы, но это не футболисты уровня национальной сборной. Сборная Ирландии, отдающая предпочтение игрокам, выступающим в английских лигах, последний раз приглашала футболиста из «Шелбурна» в 2006 году.

Из новичков, пополнивших состав «Карабаха» этим летом, только центральный защитник Сами Ммаэ имеет опыт выступлений за национальную команду. Хотя Сами выбрал сборную Марокко из-за своей матери-марокканки, тот факт, что с 2020 года он сыграл за национальную команду всего 10 матчей, говорит о том, что в ней есть более сильные игроки.

Однако Ммаэ выделяется своей цепкой и решительной игрой в обороне, физической мощью и готовностью подключаться к атаке (за пять сезонов в двух предыдущих командах он забил в общей сложности семь голов).

Судя по всему, его выступления за «Ференцварош» (сыграл в одном матче, но был заменен на 57-й минуте из-за травмы) и особенно за загребское «Динамо» против «Карабаха» (провел оба матча без замены и получил желтую карточку в Баку) настолько привлекли внимание Гурбана Гурбанова, что он согласился взять его в аренду. Однако «Карабах» редко прибегает к такому методу привлечения игроков. Последний раз это было, когда в 2022 году в аренду в «Карабах» пришел вратарь Лука Гугешашвили.

Среди других трансферов бразильский опорный полузащитник Педро Бикалью, хотя и пришел из «Палмейраса», не участвовал в клубном чемпионате мира и не приложил руку к успехам команды в последние годы. Большую часть времени он провел в арендах, а в последнее время играл за «Алверку» в низшей лиге Португалии.

А вот трансферы «Карабаха» из чемпионата Португалии (даже из низшей лиги) можно считать удачными. Среди них можно отметить Кевина Медину, Кади Боржеса, Жулио Ромао и Жуниньо.

С учетом этого чемпион Азербайджана продолжает активно проявлять себя на португальском рынке.

Из низшей лиги Португалии перешли бразильский правый защитник Дани Болт, взявший фамилию в честь знаменитого бегуна Усэйна Болта, и ивуарийский центральный полузащитник Крис Куаку.

Поскольку новые трансферы касаются линий обороны и полузащиты, «Карабах» вновь будет полагаться на Эммануэля Аддаи, Мусу Гурбанлы и Наримана Ахундзаде в атаке. Но, конечно, в команде есть и полузащитники, способные забивать голы, такие как Леандро Андраде, Кади Борхес и Абдулла Зубир.

Из ушедших игроков потерей можно считать только Яссина Бензию.

Что касается контрольных матчей с зарубежными командами, то в первом таком поединке в Австрии «Карабах» уступил «Металлисту 1925» (Украина) со счетом 4:5. Затем были сыграны два матча с «Твенте» (Нидерланды) - 3:2, 1:2. а еще был проигрыш «Зальцбургу» (Австрия) – 1:2.

Привлекает внимание большое количество поражений в ходе подготовки, а также высокая результативность в отдельных матчах. В любом случае, поверим словам Гурбана Гурбанова, который после матчей с «Твенте» сказал, что «игра нашей команды в обоих матчах вселяла надежду на будущее», основываясь на своем богатом опыте.

Отметим, что матч «Шелбурн» - «Карабах», который состоится сегодня на стадионе «Толка Парк» в столице Ирландии, Дублине, будет обслуживать хорватский арбитр Анте Чулина. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Расим Мовсумзаде

İdman.biz