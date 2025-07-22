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Главный тренер "Зиря" не хочет видеть его в команде

Футбол
Новости
22 Июля 2025 18:01
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Главный тренер "Зиря" не хочет видеть его в команде

Главный тренер «Зиря» не хочет видеть футболиста Рафаэля Утцига в команде.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, наставник «Зиря» Рашад Садыхов заявил об этом на пресс-конференции перед матчем с хорватским «Хайдуком» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Он сообщил, что бразильскому игроку грозит наказание:

«Он не присоединился к тренировочному сбору команды после возвращения с отдыха. Мы уже решили, что он будет тренироваться с резервным составом четыре недели и заплатит определенный штраф. Я не вижу такого футболиста в своей команде. У Утцига были предложения от нескольких клубов. Однако эти предложения нас не удовлетворили».

İdman.biz

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