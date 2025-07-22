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Салифу Сума расстался с "Зиря"

Футбол
Новости
22 Июля 2025 17:55
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Салифу Сума расстался с "Зиря"

Салифу Сума покинул «Зиря».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, об этом на пресс-конференции перед матчем против хорватского «Хайдука» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу заявил главный тренер «Зиря» Рашад Садыхов.

По его словам, футболист сегодня попрощался с командой и отправился в свой новый клуб:

«Мы будем следить за его играми. Желаем успехов в новом клубе. Не хочу называть название его новой команды. Все узнают, когда все будет официально».

Отметим, что первый матч между «Зиря» и «Хайдуком» состоится 23 июля на «Бакселл Арене» и начнется в 19:30. Ответная встреча между командами пройдет 31 июля на стадионе «Полюд» и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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