Азербайджанский бизнесмен: "Я не имею отношения к футбольным делам"

Азербайджанский бизнесмен Туфан Садыгов, проживающий в России, заявил, что не имеет никакого отношения к клубу «Серик Беледиеспор».

Как сообщает İdman.biz, появились сообщения о том, что наш соотечественник, ранее являвшийся инвестором клуба «Химки», приобрёл 50% акций турецкого клуба.

С начала июля «Серик Беледиеспор» тренирует российский тренер Сергей Юран. Недавно к этому клубу присоединились четверо российских футболистов, включая сына Садыгова Илью.

Садыгов категорически отрицает отношение к футбольному клубу.

«Откуда вы взяли, что это мой клуб. Я вам дал комментарий, ничего не поменялось. Никакого отношения к клубу я не имею. Занимаюсь своими повседневными делами. Футбольными делами не занимаюсь точно», - заявил он "СЭ".

Отметим, что несколько дней назад к «Серик Беледиеспор» присоединился и азербайджанский футболист Сертан Ташкын.

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