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Бывший вратарь сборной Молдовы: "Петрокуб" не демонстрирует стабильной игры"

Футбол
Новости
22 Июля 2025 13:29
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Бывший вратарь сборной Молдовы: "Петрокуб" не демонстрирует стабильной игры"

Бывший вратарь сборной Молдовы Станислав Намашко, выступавший в Азербайджане за АЗАЛ и «Шамахы», прокомментировал предстоящие матчи между молдавским «Петрокубом» и «Сабахом» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, 38-летний вратарь заявил АЗЕРТАДЖ, что не особо следит за чемпионатом Молдовы:

«Точно не знаю, как сейчас играет «Петрокуб». В прошлом сезоне у них несколько раз менялся главный тренер. Думаю, раньше в игре команды была организованность. Сейчас клуб отдает предпочтение индивидуальной игре отдельных футболистов. Наш представитель не демонстрирует стабильной игры».

Намашко отметил, что «Сабах» - хорошо организованная команда:

«Будет сложная игра. «Сабах» на своем поле борется более решительно. У обеих команд есть шанс выйти в следующий раунд.

Отметим, что матч «Петрокуб» – «Сабах» состоится 24 июля на стадионе «Зимбру» в Кишиневе и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Ответная встреча между командами пройдет 31 июля на арене «Банк Республика».

İdman.biz

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