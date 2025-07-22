Самир Алиев: "Не верю, что представитель Ирландии создаст серьезные трудности для "Карабаха"

«Учитывая, что «Карабах» уже много лет участвует в групповых этапах еврокубков, вполне понятно, почему фаворитом пары болельщики и специалисты считают представителя Агдама».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az бывший главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-21 Самир Алиев.

Он поделился своими ожиданиями от матча «Шелбурн» (Ирландия) - «Карабах» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу:

«Все верят, что «Карабах» одолеет «Шелбурн». Тот факт, что Гурбан Гурбанов смотрел последний еврокубковый матч соперника вживую, говорит о том, насколько серьезно он готовится к игре. Не верю, что представитель Ирландии создаст серьезные трудности для «Карабаха». Хотя у них совершенно другой стиль игры. Они в основном предпочитают атлетичный футбол. Мы годами наблюдаем постепенное улучшение результатов «Карабаха» в еврокубках. Несмотря на то, что это первое появление «Карабаха» в Лиге чемпионов в этом сезоне, а у их соперника - второе, мы надеемся и верим, что именно наша команда выйдет в следующий раунд».

Отметим, что матч «Шелбурн» - «Карабах» состоится 23 июля и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответная встреча между командами пройдет 29-го июля в Баку.

İdman.biz