22 Июля 2025
RU

Самир Алиев: "Не верю, что представитель Ирландии создаст серьезные трудности для "Карабаха"

Футбол
Новости
22 Июля 2025 12:33
11
Самир Алиев: "Не верю, что представитель Ирландии создаст серьезные трудности для "Карабаха"

«Учитывая, что «Карабах» уже много лет участвует в групповых этапах еврокубков, вполне понятно, почему фаворитом пары болельщики и специалисты считают представителя Агдама».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az бывший главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-21 Самир Алиев.

Он поделился своими ожиданиями от матча «Шелбурн» (Ирландия) - «Карабах» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу:

«Все верят, что «Карабах» одолеет «Шелбурн». Тот факт, что Гурбан Гурбанов смотрел последний еврокубковый матч соперника вживую, говорит о том, насколько серьезно он готовится к игре. Не верю, что представитель Ирландии создаст серьезные трудности для «Карабаха». Хотя у них совершенно другой стиль игры. Они в основном предпочитают атлетичный футбол. Мы годами наблюдаем постепенное улучшение результатов «Карабаха» в еврокубках. Несмотря на то, что это первое появление «Карабаха» в Лиге чемпионов в этом сезоне, а у их соперника - второе, мы надеемся и верим, что именно наша команда выйдет в следующий раунд».

Отметим, что матч «Шелбурн» - «Карабах» состоится 23 июля и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответная встреча между командами пройдет 29-го июля в Баку.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Стал известен соперник "Барселоны" в матче за Кубок Гампера
14:07
Мировой футбол

Стал известен соперник "Барселоны" в матче за Кубок Гампера

В предыдущем розыгрыше каталонцы крупно проиграли "Монако" (0:3).
Бывший вратарь сборной Молдовы: "Петрокуб" не демонстрирует стабильной игры"
13:29
Футбол

Бывший вратарь сборной Молдовы: "Петрокуб" не демонстрирует стабильной игры"

Он отметил, что "Сабах" - хорошо организованная команда
Нападающий "Реала" вновь получил травму и пропустит не менее двух месяцев
13:01
Мировой футбол

Нападающий "Реала" вновь получил травму и пропустит не менее двух месяцев

Ожидается, что он оправится от травмы только к концу сентября
Израильский футболист "Сумгайыта": "Фактор Самира Абасова и трансферы усиливают нашу конкуренцию с "Нефтчи" - ИНТЕРВЬЮ
12:47
Футбол

Израильский футболист "Сумгайыта": "Фактор Самира Абасова и трансферы усиливают нашу конкуренцию с "Нефтчи" - ИНТЕРВЬЮ

Рой Кехат рассказал о своей карьере в Азербайджане
Капитан не покинул "Сабаил"
11:52
Футбол

Капитан не покинул "Сабаил"

С 27-летним футболистом заключен контракт сроком на 1+2 года
Самые дорогие переходы элитных лиг - крупные сделки только у "Реала" и богатых клубов АПЛ
11:12
Мировой футбол

Самые дорогие переходы элитных лиг - крупные сделки только у "Реала" и богатых клубов АПЛ

Знаем рекордсменов главных дивизионов Европы

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Победившая Марию Стадник в финале Олимпиады восьмикратная чемпионка мира умерла в 44 года
19 Июля 16:57
Борьба

Победившая Марию Стадник в финале Олимпиады восьмикратная чемпионка мира умерла в 44 года

Она победила Марию Стадник в финале Олимпийских игр 2012 года